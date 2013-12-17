国际航空组织寻求立新规，处置不文明乘机行为

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦12月13日（记者 Robert Evans） - 航空公司称，越来越多乘客在飞机上作出违反规定的行为：球迷互殴、时装模特出言不逊，以及一名法国影星在过道上方便等等。

国际航空运输协会（IATA）本周对记者称，计划明年3月在蒙特利尔举行的会议上，就空乘和机长有权采取一切必要措施制服违规者达成共识。

“乘客不守规矩的行为……正在增加。这是我们的空乘和其他旅行者每天要面对的问题。”国际航空运输协会的Tim Colehan对记者说道。

Colehan指出，航空公司和空乘面临的问题是国际法律没有与时俱进。违规者往往不会受到处罚，因为飞机降落国家的警察称他们没有管辖权。

Colehan还表示，更糟糕的是，目前实施的1963年《东京公约》不够细化，导致空乘和飞行员不确定该如何反应。

“他们担忧如果制止暴力乘客，可能会因袭击遭到起诉。”Colehan称。

国际航空运输协会希望各国政府在3月的会议上就新的公约达成共识，赋予机长采取一切必要措施控制违规乘客的权利。（完）