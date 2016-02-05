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路透中文国际短讯 | 2016年 2月 5日 星期五 14:13 BJT

IATA称2015年机票价格下滑 刺激航空客运需求

国际航空运输协会（IATA）周四称，2015年虽然经济基本面趋于疲弱，但机票价格同比下降5%刺激了航空客运需求。IATA发布的航空运输数据称，2015年航空客运量增长了6.5%。但按月看，接近年底时航空客运增速放缓，12月增5.4%，11月增5.9%，而10月时增7.1%。路透

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