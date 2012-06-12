中欧航空碳排放之争或引发中方反制措施

蒂勒森与杨洁篪会晤 讨论“互利的”经济关系
路透华盛顿2月28日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪周二会面，讨论改善和维护两国之间“互惠互利的经济关系”。
路透北京6月12日电---中国航空运输协会周二称，如果欧盟因中国航空企业不肯提供碳排放数据而采取惩罚性措施，中国政府将迅速推出反制裁政策，可能包括扣留欧洲飞机。
中国的航空公司在中国政府授意下拒绝在欧盟设定的3月31日最後期限前提供碳排放数据。
欧盟气候行动专员赫泽高（Connie Hedegaard）曾表示，航空公司必须在6月中旬以前提交碳排放数据，否则将采取强制措施。
在国际航空运输协会于北京召开的会议的间隙，中国航空运输协会秘书长魏振中表示，中国的航空公司在这个问题上意见一致，不会提供碳排放数据。
他指出，如果欧盟采取惩罚性措施，中国政府至少会采取类似举措，而这些反制裁措施将延续，不过会努力避免贸易战。
“这不是钱的问题，而是主权问题。”国际航空运输协会航空环境主管Paul Steele表示。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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