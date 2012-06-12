中欧航空碳排放之争或引发中方反制措施

中国的航空公司在中国政府授意下拒绝在欧盟设定的3月31日最後期限前提供碳排放数据。

欧盟气候行动专员赫泽高（Connie Hedegaard）曾表示，航空公司必须在6月中旬以前提交碳排放数据，否则将采取强制措施。

在国际航空运输协会于北京召开的会议的间隙，中国航空运输协会秘书长魏振中表示，中国的航空公司在这个问题上意见一致，不会提供碳排放数据。