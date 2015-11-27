IATA下调全球旅客数量长期预估 因中国增长放缓

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透法兰克福11月26日 - 国际航空运输协会（IATA）称，中国增长放缓将打压全球航空运输需求，并下调其全球旅客数量长期预估。
“过去一年里发生的经济和政治事件对增长的一些基本面构成了影响，”IATA负责人Tony Tyler周四在声明中称。
IATA目前预计航空旅客数量到2034年将达到70亿，是2015年预估数字35亿的两倍，平均每年的增长率为3.8%。
IATA之前的预估为旅客数量平均每年增加4.1%，到2034年达到74亿。
IATA称，中国经济增长放缓预期是其下调预估的主要原因，但指出中国仍是旅客数量增长最快的市场，料在2029年前将超过美国成为全球最大的旅客市场，到2034年中国将有11.9亿左右旅客。
IATA表示，巴西和俄罗斯则处于困境中，油价和商品价格下滑是部分原因，俄罗斯也受到经济制裁的影响。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。