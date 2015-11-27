IATA下调全球旅客数量长期预估 因中国增长放缓

(本文由路透中文网编译提供)

路透法兰克福11月26日 - 国际航空运输协会（IATA）称，中国增长放缓将打压全球航空运输需求，并下调其全球旅客数量长期预估。

“过去一年里发生的经济和政治事件对增长的一些基本面构成了影响，”IATA负责人Tony Tyler周四在声明中称。

IATA目前预计航空旅客数量到2034年将达到70亿，是2015年预估数字35亿的两倍，平均每年的增长率为3.8%。

IATA之前的预估为旅客数量平均每年增加4.1%，到2034年达到74亿。

IATA称，中国经济增长放缓预期是其下调预估的主要原因，但指出中国仍是旅客数量增长最快的市场，料在2029年前将超过美国成为全球最大的旅客市场，到2034年中国将有11.9亿左右旅客。