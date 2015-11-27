IATA下调全球旅客数量长期预估 因中国增长放缓

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福11月26日 - 国际航空运输协会（IATA）称，中国增长放缓将打压全球航空运输需求，并下调其全球旅客数量长期预估。
“过去一年里发生的经济和政治事件对增长的一些基本面构成了影响，”IATA负责人Tony Tyler周四在声明中称。
IATA目前预计航空旅客数量到2034年将达到70亿，是2015年预估数字35亿的两倍，平均每年的增长率为3.8%。
IATA之前的预估为旅客数量平均每年增加4.1%，到2034年达到74亿。
IATA称，中国经济增长放缓预期是其下调预估的主要原因，但指出中国仍是旅客数量增长最快的市场，料在2029年前将超过美国成为全球最大的旅客市场，到2034年中国将有11.9亿左右旅客。
IATA表示，巴西和俄罗斯则处于困境中，油价和商品价格下滑是部分原因，俄罗斯也受到经济制裁的影响。（完） 编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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