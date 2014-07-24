美银美林上调中国全年经济增速预估至7.4%

路透北京7月24日 - 国际投行美银美林周四发布报告称，随着中国政府愈发决心实现全年7.5%左右的国内生产总值(GDP)增长目标，“微刺激”的范围和规模已有所扩大，将中国2014年GDP增速预估自7.2%上调至7.4%，同时维持2015年增速预估7.2%不变。

报告认为，面临高基数和房地产市场构成的不利影响，加上政府目前的反腐需要一个稳定的经济和金融环境，所以下半年需要维持“微刺激”的力度，以实现全年成长目标并避免系统性金融危机。

“雄厚的财力和低通胀环境，实现全年7.5%左右的经济增速目标相当有可能，...铁路、基础设施和保障房投资将成为经济成长的驱动力。”美银美林在报告中称。

美银美林预计，如果下半年经济季度环比增速仍然在1.9-2.0%左右，则全年经济增速能够达到7.4%；要想实现7.5%的增速，则下半年季度环比增速需要加快至2.1%左右。

报告并称，出口可能会有不错的增长，但增速不会偏离7%太多；同时由于政府加大反腐力度，消费增长空间不大。

不过美银美林亦表示，下半年中国央行全面下调存款准备金率和降息的机率不大，而且人民币/美元贬值空间也相当小。

报告称，由于政府努力避免债券和信托贷款违约，以维持金融稳定，所以真正的风险在于融资成本，尤其是中长期融资成本可能在下半年反弹，因为软预算约束下的借款人可能在下半年再度争抢资金。

“对于金融市场来说，围绕杠杆、影子银行和房地产的忧虑下半年可能再度浮现。”报告称，不过鉴于上半年的波动情况，市场可能对那些中国即将暴发经济和金融危机的观点有所免疫。

中国国家统计局上周公布，二季度GDP同比增长7.5%，环比增2%，上半年同比增速则为7.4%。1-6月固定资产投资同比增长17.3%，较1-5月上升0.1个百分点。路透预估中值原本为二季度GDP增长7.4%，1-6月投资增长17.2%。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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