IBM取代趋势科技成为全球第三大安全软件供应商

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透波士顿6月10日 - 根据研究机构Gartner周二发布的数据，IBM去年收购网络安全企业Trusteer后，取代日本趋势科技(Trend Micro)成为全球第三大安全软件供应商。
Gartner年度调查显示，赛门铁克(Symantec)(SYMC.O) 和英特尔(INTC.O) 旗下McAfee仍然是全球排名前两位的安全软件制造商，去年全球安全软件市场营收增加了4.9%至199亿美元。
Gartner称，IBM(IBM.N) 去年的安全软件营收增加19%至11.4亿美元。去年8月，IBM斥资近10亿美元收购Trusteer，以加强安全产品线，Trusteer出产的软件帮助企业防范恶意软件和网络欺诈。
据Gartner调查，趋势科技(4704.T) 同期营收减少5.3%至11.1亿美元。
赛门铁克的营收减少0.3%至37亿美元。该公司3月CEO再次换人，为两年来第二次，因董事会希望刺激营收增长和公司股价。
McAfee的营收增加3.9%至17亿美元。根据Gartner调查，RSA Security东家EMC Corp EMC.N的营收攀升5.9%至7.6亿美元，在全球安全软件市场中排第五位。(完)
(编译 白云; 审校 王兴亚)
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