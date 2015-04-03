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市场报道 | 2015年 4月 3日 星期五 09:48 BJT

《独家新闻》IBM营收下滑招致投资者不满，公司急聘顾问商议对策--消息

**目前没有进行磋商**

投资人和咨询顾问试图将公司推销给维权基金的例子并不罕见。在选股变得愈发有难度之际，给公司施压回购股票、剥离业务或替换执行长都颇具吸引力。

其中的两名消息人士表示，目前IBM没有和任何维权投资者进行磋商。不过，他们说IBM的顾问在教公司董事会如何应对维权投资者，以及怎样进行战略选择分析。

巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)公司是IBM的大股东，由于巴菲特经常站在管理层的一边，有他在，其他维权投资者不会太想参与。

“现在没有哪家公司不被维权投资者虎视眈眈地盯着，”咨询集团Hedge Fund Solutions的主管Damien Park说。他经常为大公司提供咨询。(完)

(编译/审校 王颖/秦德兴/李春喜 郑茵/杜明霞)
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