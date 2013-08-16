IBM称将收购Trusteer 消息人士称价格近10亿美元

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透8月16日 - 全球最大科技服务提供商IBM(IBM.N)周四表示，已同意收购Trusteer，后者的主要业务为协助企业抵御电脑病毒和欺诈。
一位了解情况的消息人士表示，IBM将支付接近10亿美元，成为继2006年以约13亿美元收购Internet Security Systems以来第二大手笔网路安全公司收购。
IBM高层拒绝对收购Trusteer的协议条件置评。(完)
(编译 石冠兰 审校 张明钧)
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路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。