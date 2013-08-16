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国际财经 | 2013年 8月 16日 星期五 11:08 BJT

IBM称将收购Trusteer 消息人士称价格近10亿美元

路透8月16日 - 全球最大科技服务提供商IBM(IBM.N)周四表示，已同意收购Trusteer，后者的主要业务为协助企业抵御电脑病毒和欺诈。

一位了解情况的消息人士表示，IBM将支付接近10亿美元，成为继2006年以约13亿美元收购Internet Security Systems以来第二大手笔网路安全公司收购。

IBM高层拒绝对收购Trusteer的协议条件置评。(完)

(编译 石冠兰 审校 张明钧)

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