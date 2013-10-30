IBM同意加码150亿美元进行股票回购

伊朗石油部长称全球减产协议可能延长
“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透10月29日 - IBM(IBM.N)已同意在先前提拨回购股票的约56亿美元之外，再加码150亿美元实施股票回购。这个消息促使其股价周二上涨2%。
董事会此次最新授权让IBM为股票回购计划所提拨的总金额达到206亿美元，将由公司斟酌后执行。IBM表示预计在2014年10月的董事会中要求额外资金。
IBM声明稿并称，将在12月10日时，为11月8日止仍持有股票的投资人派发每股95美分的季度股息。
IBM周二股价收涨2.69%，报182.12美元。(完)
(编译 李婷仪 审校 徐文焰)
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“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透新德里3月28日 - CNBC-TV18新闻频道周二未引述消息来源报导称，印度已经在时隔近四个月后恢复对小麦征收10%的进口税。最近数月印度从海外大规模购买小麦。
路透新加坡3月28日 - 亚洲股市在美股持稳后于周二上涨，美元则自四个月低位回升，对美国总统特朗普医保改革案失利的忧虑情绪，被看好特朗普刺激政策计划的期望所盖过。