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国际财经 | 2013年 10月 30日 星期三 10:35 BJT

IBM同意加码150亿美元进行股票回购

路透10月29日 - IBM(IBM.N)已同意在先前提拨回购股票的约56亿美元之外，再加码150亿美元实施股票回购。这个消息促使其股价周二上涨2%。

董事会此次最新授权让IBM为股票回购计划所提拨的总金额达到206亿美元，将由公司斟酌后执行。IBM表示预计在2014年10月的董事会中要求额外资金。

IBM声明稿并称，将在12月10日时，为11月8日止仍持有股票的投资人派发每股95美分的季度股息。

IBM周二股价收涨2.69%，报182.12美元。(完)

(编译 李婷仪 审校 徐文焰)

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