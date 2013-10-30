IBM同意加码150亿美元进行股票回购

亚股和美元回升 市场努力摆脱特朗普医保改革失利影响

路透新加坡3月28日 - 亚洲股市在美股持稳后于周二上涨，美元则自四个月低位回升，对美国总统特朗普医保改革案失利的忧虑情绪，被看好特朗普刺激政策计划的期望所盖过。