美国个股：中国营收骤降急煞IBM，CEO访华重建信任--消息

* IBM的CEO将与国务院副总理汪洋会面

* IBM希望扭转在中国营收下滑的局面

* 这是四个月来第二位IBM高管访华

路透北京2月12日 - 在美国政府涉嫌间谍行为引发大范围反弹之际，IBM 在中国的营收下滑，这促使该公司执行长Ginni Rometty罕见地造访中国。

据知情人士透露，IBM执行长周三抵达北京，将于政府官员举行三天的会议。此时正值IBM和思科 等美国科技企业希望重建与中国监管当局的信任关系，并扭转营收下滑的局面。

将与Rometty会见的中国官员包括负责经济政策的国家副总理汪洋、预计还有工业和信息化部官员，以及重要的政府扶持企业客户。

虽然IBM在中国的营收仅占约5%的份额，但该公司在中国已经营30年，抓住了中国崛起成为经济大国的机遇。但去年下半年IBM在中国的营收下滑超过20%，拉低了该公司新兴市场业务的整体表现。

Rometty是过去四个月来第二位访问中国的IBM高管。(完)