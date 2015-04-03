IBM联手中国电信，瞄准企业级移动应用市场

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月2日 （记者 Gerry Shih） - IBM再度携手中国本土企业，已与中国电信达成协议，进军企业级移动应用市场。IBM稍早已在中国市场频频出手。

根据协议，中国电信将在其服务器上搭载IBM的MobileFirst服务，帮助企业管理苹果手机和平板电脑上的应用。

IBM全球企业咨询服务驻北京负责的执行合伙人南希·托马斯（Nancy Thomas）在电话采访中表示，两家公司尚未披露有哪些客户，但计划从众多行业中寻找所有可能的客户，包括银行和保险等行业的大型国有企业以及私人初创企业。

IBM公司执行长罗曼提上周在中国发展高层论坛上表示，IBM将与中国公司共享科技，积极协助建设中国的IT产业。

托马斯称，IBM计划与中国电信开展密切合作。中国电信是中国最大的云服务提供商和固定网络服务运营商。

“在我们把MobileFirst带到中国电信的云服务上时，就是向着科技共享铺下的首块基石，”托马斯说道。

尽管已有消息人士告诉路透，称中国已经非正式地禁止在敏感政府部门使用苹果手机，但托马斯表示IBM仍可以在快速迈入移动时代的中国找到广阔的市场机遇。

托马斯称，与中国电信的交易是在中国科技新规公布前开始酝酿的，无法就新规对MobileFirst业务的影响置评。

托马斯称，“我们期冀中国电信成为客户对服务安全抱有信心的基石”。（完）