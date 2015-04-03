IBM联手中国电信，瞄准企业级移动应用市场

国际油市：亚洲燃料油套利价差跌至今年低点，因市场人气不断下滑
路透新加坡5月22日 - 亚洲燃料油市场人气周一继续下滑，打压洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月东方/西方套利价差跌至今年最低，而且此前已经连跌七个交易日。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月2日 （记者 Gerry Shih） - IBM再度携手中国本土企业，已与中国电信达成协议，进军企业级移动应用市场。IBM稍早已在中国市场频频出手。
根据协议，中国电信将在其服务器上搭载IBM的MobileFirst服务，帮助企业管理苹果手机和平板电脑上的应用。
IBM全球企业咨询服务驻北京负责的执行合伙人南希·托马斯（Nancy Thomas）在电话采访中表示，两家公司尚未披露有哪些客户，但计划从众多行业中寻找所有可能的客户，包括银行和保险等行业的大型国有企业以及私人初创企业。
IBM公司执行长罗曼提上周在中国发展高层论坛上表示，IBM将与中国公司共享科技，积极协助建设中国的IT产业。
托马斯称，IBM计划与中国电信开展密切合作。中国电信是中国最大的云服务提供商和固定网络服务运营商。
“在我们把MobileFirst带到中国电信的云服务上时，就是向着科技共享铺下的首块基石，”托马斯说道。
尽管已有消息人士告诉路透，称中国已经非正式地禁止在敏感政府部门使用苹果手机，但托马斯表示IBM仍可以在快速迈入移动时代的中国找到广阔的市场机遇。
托马斯称，与中国电信的交易是在中国科技新规公布前开始酝酿的，无法就新规对MobileFirst业务的影响置评。
托马斯称，“我们期冀中国电信成为客户对服务安全抱有信心的基石”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透新加坡5月22日 - 亚洲燃料油市场人气周一继续下滑，打压洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月东方/西方套利价差跌至今年最低，而且此前已经连跌七个交易日。
路透伦敦5月22日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)在周一的讲话中称，伊拉克已根据石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国去年底达成的减产协议完成了本国的减产份额，但仍准备满足未来的石油需求增长。
路透新加坡5月22日 - 柴油现货价差周一仍持稳，不过交易商还是在 密切关注南非的潜在需求。此前该国的一座炼油厂发生爆炸。 据急救中心ER 24称，南非炼厂爆炸，造成约11人受伤。这家炼厂归 石化集团Sasol和道达尔(Total)在当地的部门所有。 Sasol在0545GMT左右于其网站上证实，Natref炼厂发生爆炸，该炼厂 是同道达尔的合资企业。暂时联系不上道达尔置评。 交易商称，这可能会推动南非的柴油进口，但要视爆炸的严重程度而 定。 交易商称，印度石油公司正寻购两批38,000-40,000吨，含硫量为40p pm的柴油，船期为6月下半月。 交易商补充道，印度石油公司购买柴油，可能是因为检修的炼厂延迟 恢复生产的原因，尽管这尚未得到证实。 印度Essar Oil可能售出多达65,000吨含硫量500ppm的柴油，船期定 在6月，买家为BP，价格较中东报价每桶升水0.6-0.65美元，低于此前卖 给维多的每桶升水约0.65美元的售价。 日本炼厂F