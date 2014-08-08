IBM推出可处理复杂数据的模拟大脑芯片

路透华盛顿8月7日(记者 Marina Lopes) - IBM周四推出了一款类似大脑的计算机芯片。IBM称，这种芯片只有邮票大小，它能处理大规模数据，同时处理来自很多不同渠道的信息。

一个月前，IBM宣布将在未来五年投资30亿美元，用于芯片研发，希望获得突破性进展，以帮助疲软的硬件部门实现复苏。

IBM称，不同于多数芯片在提前写好的路径上运行，IBM最新推出的芯片可以实时处理数据，并能处理复杂的计算任务，其能耗仅相当于普通助听器的水平。

基于Samsung Electro-Mechanics (009150.KS)的28纳米处理技术，这款芯片的能耗只有70mW。

经过近十年的研究，这款芯片旨在弥补现有计算机与具备高度认知能力和低能消耗的大脑之间的差距。

康奈尔大学Rajit Manohar教授表示：“经过与IBM的多年合作，我们现在离打造一个类似我们大脑的计算机又近了一步。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。