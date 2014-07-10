IBM未来五年将投资30亿美元 力争晶片技术突破

路透华盛顿7月9日 - 美国IBM(IBM.N)周三宣布，未来五年将投资30亿美元从事晶片研发，期望获得重大突破，协助重振IBM低迷的硬件部门。

IBM一周后将公布备受瞩目的第二季财报。IBM第一季硬件部门营收同比大减23%，公司创下五年来单季营收最低纪录。

IBM希望设法缩小矽晶片以提高效能，并研发用于生产晶片的新材料，像是奈米碳管。

“对投资者传递的讯息就是，我们全心投入这个领域，我们相信可能有重大创新，将成为巨量数据(big data)分析领域的必要所需，”IBM系统暨科技事业部资深副总裁Tom Rosamilia称。

“要交出迎合世界需求的效能，这些都是必须要素。世界现在就有这样需求，而且未来10年也会持续如此，”他表示。

这笔投资相当于IBM去年全部研发资金的一半。该公司正准备分拆其晶片制造业务，以便聚焦于知识产权。据称IBM和晶片制造商Globalfoundries已经接近达成协议。

IBM是投资碳晶片研究的唯一一家大公司。Envisioneering Group研究主管Richard Doherty认为，随着对更高处理速度的需求增加，这笔投资将帮助IBM遥遥领先甲骨文和惠普的竞争对手。

IBM已经在石墨烯方面有所研究，并计划在该领域研究上增加投资。IBM称，石墨烯是一种纯碳物质，电子在其中移动速度比在硅中要快10倍。

新的晶片可以带来更快的计算处理速度，可能推动人工智能和高效率认知计算的发展。IBM表示，希望这笔投资能催生新的科技，可以让计算机系统模拟大脑的效率、规模和功耗。(完)

(编译 蔡美珍/朱晓军；审校 张涛/张明钧)

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