IBM未来五年将投资30亿美元 力争晶片技术突破

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透华盛顿7月9日 - 美国IBM(IBM.N)周三宣布，未来五年将投资30亿美元从事晶片研发，期望获得重大突破，协助重振IBM低迷的硬件部门。
IBM一周后将公布备受瞩目的第二季财报。IBM第一季硬件部门营收同比大减23%，公司创下五年来单季营收最低纪录。
IBM希望设法缩小矽晶片以提高效能，并研发用于生产晶片的新材料，像是奈米碳管。
“对投资者传递的讯息就是，我们全心投入这个领域，我们相信可能有重大创新，将成为巨量数据(big data)分析领域的必要所需，”IBM系统暨科技事业部资深副总裁Tom Rosamilia称。
“要交出迎合世界需求的效能，这些都是必须要素。世界现在就有这样需求，而且未来10年也会持续如此，”他表示。
这笔投资相当于IBM去年全部研发资金的一半。该公司正准备分拆其晶片制造业务，以便聚焦于知识产权。据称IBM和晶片制造商Globalfoundries已经接近达成协议。
IBM是投资碳晶片研究的唯一一家大公司。Envisioneering Group研究主管Richard Doherty认为，随着对更高处理速度的需求增加，这笔投资将帮助IBM遥遥领先甲骨文和惠普的竞争对手。
IBM已经在石墨烯方面有所研究，并计划在该领域研究上增加投资。IBM称，石墨烯是一种纯碳物质，电子在其中移动速度比在硅中要快10倍。
新的晶片可以带来更快的计算处理速度，可能推动人工智能和高效率认知计算的发展。IBM表示，希望这笔投资能催生新的科技，可以让计算机系统模拟大脑的效率、规模和功耗。(完)
(编译 蔡美珍/朱晓军；审校 张涛/张明钧)
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