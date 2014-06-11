Globalfoundrie拟购IBM芯片制造业务 交易接近敲定--彭博

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透6月10日 - 彭博社引述知情人士报导称，国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)正接近敲定将其芯片(晶片)制造业务售予代工芯片制造商Globalfoundries的交易。
该报导称，Globalfoundries有意收购IBM的工程人员、知识产权而非制造设备，因为这些设备已经使用超过十年，价值不大。
由于时值美国下班时间，IBM和Globalfoundries的代表并未立即回复请求置评的电子邮件。
该报导称，Globalfoundries将作为IBM微处理器的供货商。该公司在纽约州拥有自己的工厂，并和IBM进行联合技术开发。
尚不清楚该交易的条款，但是根据4月的报导，IBM曾为该业务标价20亿美元，不过潜在买家出价仅10余亿美元。(完)
(编译 朱晓军；审校 杜明霞)
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“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
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