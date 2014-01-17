IBM将投入12亿美元发展云服务

路透1月16日 -IBM(IBM.N)表示将投资逾12亿美元，在五个大洲最多新建15个数据中心，以发展云服务并开拓新客户和新市场。

新的云服务中心将设在华盛顿特区、墨西哥城、达拉斯、中国大陆、香港、伦敦、日本、印度和加拿大。该公司还计划在2015年进军中东和非洲。

IBM称，这项投资将令其数据中心总数在今年达到40个，推动SoftLayer的云服务容量增加一倍。IBM去年以20亿美元收购了向企业出租在线存储空间的SoftLayer。

“本次全球扩张，旨在基于满足客户对高价值云服务日益增长的需求，加速进军新市场，”该公司在声明中称。

IBM表示，全球云服务市场预计到2020年将增长至2,000亿美元。

越来越多的公司都选择云计算服务，从多客户共享的数据中心租用运算能力、存储空间和其他服务，这样通常比自行维护要经济得多。

IBM还称，将在提供云服务时利用SoftLayer的虚拟主机技术。

该公司表示，自收购位于达拉斯的SoftLayer以来，云服务已经新增2,400位客户。(完)

(编译 朱晓军; 审校 李春喜)

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