IBM将投入12亿美元发展云服务

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透1月16日 -IBM(IBM.N)表示将投资逾12亿美元，在五个大洲最多新建15个数据中心，以发展云服务并开拓新客户和新市场。
新的云服务中心将设在华盛顿特区、墨西哥城、达拉斯、中国大陆、香港、伦敦、日本、印度和加拿大。该公司还计划在2015年进军中东和非洲。
IBM称，这项投资将令其数据中心总数在今年达到40个，推动SoftLayer的云服务容量增加一倍。IBM去年以20亿美元收购了向企业出租在线存储空间的SoftLayer。
“本次全球扩张，旨在基于满足客户对高价值云服务日益增长的需求，加速进军新市场，”该公司在声明中称。
IBM表示，全球云服务市场预计到2020年将增长至2,000亿美元。
越来越多的公司都选择云计算服务，从多客户共享的数据中心租用运算能力、存储空间和其他服务，这样通常比自行维护要经济得多。
IBM还称，将在提供云服务时利用SoftLayer的虚拟主机技术。
该公司表示，自收购位于达拉斯的SoftLayer以来，云服务已经新增2,400位客户。(完)
(编译 朱晓军; 审校 李春喜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。