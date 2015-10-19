IBM称允许一些国家审查该公司部分源代码

路透旧金山10月16日 - 国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)周五表示，允许一些国家在严格受控条件下，审查该公司部分产品源代码，以发现软件中的安全缺陷。

一位了解IBM政策的消息人士称，这些国家中包括中国。这位消息人士表示，审查必须用IBM的一款安全应用程序进行，该公司“不允许把源代码带离房间。”由于事涉敏感，这位消息人士要求匿名。

IBM在一份声明中称，“这些技术展示中心设有严格的规程，以确保软件源代码不会泄露、复制或发生任何改变。”

“IBM不会向政府提供接触客户数据的途径，以及通向IBM技术的后门，”该公司称。

据华尔街日报(WSJ)周五稍早援引两名知情人士的话报导称，IBM允许中国工业和信息化部的官员检查产品源代码。

未能立即联系到中国工业和信息化部相关人士发表评论。

据华尔街日报称，中国政府近期加强了对外资科技企业的监管，而IBM将成为第一个遵从中方要求的美国科技巨头。

报导未说明IBM同意哪些产品接受审查以及官员可以检查多长时间，IBM也没有提到这些问题。(完)