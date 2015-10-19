IBM称允许一些国家审查该公司部分源代码

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透旧金山10月16日 - 国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)周五表示，允许一些国家在严格受控条件下，审查该公司部分产品源代码，以发现软件中的安全缺陷。
一位了解IBM政策的消息人士称，这些国家中包括中国。这位消息人士表示，审查必须用IBM的一款安全应用程序进行，该公司“不允许把源代码带离房间。”由于事涉敏感，这位消息人士要求匿名。
IBM在一份声明中称，“这些技术展示中心设有严格的规程，以确保软件源代码不会泄露、复制或发生任何改变。”
“IBM不会向政府提供接触客户数据的途径，以及通向IBM技术的后门，”该公司称。
据华尔街日报(WSJ)周五稍早援引两名知情人士的话报导称，IBM允许中国工业和信息化部的官员检查产品源代码。
未能立即联系到中国工业和信息化部相关人士发表评论。
据华尔街日报称，中国政府近期加强了对外资科技企业的监管，而IBM将成为第一个遵从中方要求的美国科技巨头。
报导未说明IBM同意哪些产品接受审查以及官员可以检查多长时间，IBM也没有提到这些问题。(完)
(编译 李爽/孙国玉；审校 王颖)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。