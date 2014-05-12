IBM执行长称公司面临艰难时刻 但有望作出改变--报载

ABB与IBM在人工智能领域展开合作 将联合开发新产品
路透苏黎世4月25日 - 瑞士工程公司ABB与美国国际商业机器(IBM)公司签署了合作协议，这是ABB努力加强其在数字技术和物联网领域的地位的最新动作。
路透5月11日 - IBM(IBM.N)执行长Virginia Rometty对纽约时报表示，IBM正面临“艰难时刻”，但她与公司目前对于如何寻求新一轮成长有明确的愿景。
纽约时报报导，她称“我们将在未来10年对这家公司进行转型，”听起来这是她计划在周三投资分析师年会上使用的主题。
IBM上个月公布第一季营收创五年来最低，公司正在竭力应对硬件产品需求下滑的局面，且在中国等成长市场面临挑战。IBM是全球最大的技术服务公司。
纽约时报援引Rometty的话称，该公司放弃了获利不高的业务，并在新领域做出重大承诺，比如帮助客户挖掘数据的技术和云计算等。(完)
(编译 王翔琼；审校 白云)
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