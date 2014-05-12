IBM执行长称公司面临艰难时刻 但有望作出改变--报载

路透5月11日 - IBM(IBM.N)执行长Virginia Rometty对纽约时报表示，IBM正面临“艰难时刻”，但她与公司目前对于如何寻求新一轮成长有明确的愿景。

纽约时报报导，她称“我们将在未来10年对这家公司进行转型，”听起来这是她计划在周三投资分析师年会上使用的主题。

IBM上个月公布第一季营收创五年来最低，公司正在竭力应对硬件产品需求下滑的局面，且在中国等成长市场面临挑战。IBM是全球最大的技术服务公司。

纽约时报援引Rometty的话称，该公司放弃了获利不高的业务，并在新领域做出重大承诺，比如帮助客户挖掘数据的技术和云计算等。(完)

(编译 王翔琼；审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。