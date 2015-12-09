前IBM中国工程师在美被捕 被指控窃取源代码

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约12月8日 - 美国检方周二宣布，美国有关部门逮捕了一名曾为IBM 中国公司工作的软件工程师，因其涉嫌从前东家窃取该公司拥有专利的源代码。
检方向纽约州白原市（White Plains）联邦法院提起刑事诉讼，指控29岁的许家强（音译）一宗窃取商业机密罪名，指称他试图将所窃取的源代码出售给其他公司。
许家强周一在白原市一家酒店与美国警方一名卧底碰头后被捕，警方称录下许家强称他利用这些代码制作软件卖给其他公司的说法。
“许家强所被指控的这种窃取商业机密行为严重破坏了创新和正当竞争，依据联邦法律也是严重的重罪，”驻曼哈顿的联邦检察官普里特·巴拉拉（Preet Bharara）在声明中表示。
刑事诉讼书中未提及IBM公司名称。但许家强的LinkedIn资料显示他在检方所指的犯罪时间段内曾在IBM担任系统软件工程师。
美国警方一名卧底人员假装计划创办数据储存新公司的投资者与许家强进行了接触。
许家强之前向这位假投资人发送过简历，3月份时又向该投资人及另一名卧底电邮发送了其接触这些专利源代码的工作经历，并附了之前工作的部分源代码样本。
检方称，许家强稍后向其中一名卧底称他愿意考虑向后者的公司提供这些代码，让其研发其自有的数据储存系统。
在许家强表示可以远程为其安装这些归IBM专利所有的源代码后，联邦特工8月安排按他的具体要求建立了一个电脑网络。检方称上传到该网络的文件包含有这些代码的有效副本。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。