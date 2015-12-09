前IBM中国工程师在美被捕 被指控窃取源代码

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约12月8日 - 美国检方周二宣布，美国有关部门逮捕了一名曾为IBM 中国公司工作的软件工程师，因其涉嫌从前东家窃取该公司拥有专利的源代码。

检方向纽约州白原市（White Plains）联邦法院提起刑事诉讼，指控29岁的许家强（音译）一宗窃取商业机密罪名，指称他试图将所窃取的源代码出售给其他公司。

许家强周一在白原市一家酒店与美国警方一名卧底碰头后被捕，警方称录下许家强称他利用这些代码制作软件卖给其他公司的说法。

“许家强所被指控的这种窃取商业机密行为严重破坏了创新和正当竞争，依据联邦法律也是严重的重罪，”驻曼哈顿的联邦检察官普里特·巴拉拉（Preet Bharara）在声明中表示。

刑事诉讼书中未提及IBM公司名称。但许家强的LinkedIn资料显示他在检方所指的犯罪时间段内曾在IBM担任系统软件工程师。

美国警方一名卧底人员假装计划创办数据储存新公司的投资者与许家强进行了接触。

许家强之前向这位假投资人发送过简历，3月份时又向该投资人及另一名卧底电邮发送了其接触这些专利源代码的工作经历，并附了之前工作的部分源代码样本。

检方称，许家强稍后向其中一名卧底称他愿意考虑向后者的公司提供这些代码，让其研发其自有的数据储存系统。

在许家强表示可以远程为其安装这些归IBM专利所有的源代码后，联邦特工8月安排按他的具体要求建立了一个电脑网络。检方称上传到该网络的文件包含有这些代码的有效副本。（完）