IBM向中国企业提供云服务 解决安全担忧

路透北京8月7日(记者 Gerry Shih/Matthew Miller) - IBM(IBM.N)周四表示，公司已与中国金融数据分析服务企业--上海wind资讯达成协议，将向后者提供基于云计算的风险分析服务。很多中国国企因安全原因日益回避外国技术。

根据新的软件开发协议，上海wind资讯将把公开数据发送到IBM云端进行风险分析。在这个过程中，wind无需披露具体的投资组合或在其服务器上安装IBM的软件和硬件。

IBM风险分析主管Andrew Aziz在接受采访时表示：“这是一项具有创造力的开发模式，IBM不会收到客户信息。”

Andrew Aziz补充道，新的商业模式“将继续循序本土法律，包括中国的数据隐私保护法以及所有业务所在国的法律。”

随着斯诺登曝光美国的秘密监控计划，这一最新开发模式凸显出美国科技公司在中国面临的挑战。

出于国家安全的担忧，中国政府鼓励其国有企业远离外国硬件供应商。据悉，中国政府今年早些时候曾要求国有银行禁止使用IBM产品。

由于IBM服务器在银行、能源等几乎所有的主要行业都扮演着敏感且关键的角色，因此IBM受监管影响颇大。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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