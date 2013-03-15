独家：IBM和EMC洽购资料库网站托管服务商SoftLayer--消息

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透纽约3月15日 - 三位知悉内情的消息人士说，IBM Corp(IBM.N)和数据储存设备制造商易安信(EMC Corp)EMC.N正在洽谈买进资料库网站托管服务商SoftLayer Technologies Inc，作价可能超过20亿美元。
消息人士称，SoftLayer已聘请摩根士丹利(MS.N)和瑞士信贷CSGN.VX负责该并购案。由于谈判内容未公开，因此消息人士不愿具名。
其中一位消息人士说，最先与SoftLayer接触收购其股权的是该公司客户美国电话电报公司(AT&T Inc) (T.N)，AT&T在最近几个月寻求与SoftLayer展开排他性谈判。但根据两位消息人士表示，AT&T已经不再参与该收购案。
SoftLayer、AT&T、EMC、IBM、摩根士丹利、瑞银的发言人均不愿对此置评。(完)
(编译 李婷仪 审校 李爽)
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