IBM第四季每股收益增长11%

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透1月19日电---全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM)(IBM.N)周四公布的第四季获利猛增11%,超过分析师预期.
IBM公布,不包括特殊项目,第四季每股获利4.71美元,高於汤森路透I/B/E/S调查得出的每股4.62美元的分析师平均预期.
该公司称,第四季营收为295亿美元,高於上年同期的290亿美元,且接近297亿美元的分析师平均预估.
IBM预计,2012会计年度GAAP每股收益至少为14.16美元,非GAAP每股营运收益为至少14.85美元.(完)
--编译 母红;审校 孙茉莉
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路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透伦敦2月17日 - 欧洲股市周五基本收平盘，连续第二周周线上涨，联合利华受并购消息带动飙升，提振个人和家居用品类股，但银行股和资源类股回落。