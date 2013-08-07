IBM与谷歌和英伟达结盟 力图吸引更多芯片用户

路透8月6日 - 科技服务提供商IBM(IBM.N)正与谷歌(Google)(GOOG.O)以及其他几家科技公司结成联盟，允许授权使用IBM的Power芯片技术，力图吸引更多用户。

在这个称作OpenPower Consortium的联盟中，IBM和谷歌携手以色列芯片设计公司Mellanox TechnologiesMLNX.TA、美国芯片制造商英伟达(NVDA.O)和台湾服务器提供商泰安电脑，为云数据中心制造基于Power芯片技术的服务器、网络和存储科技。

IBM在一份声明中称，此前专属IBM的硬件和软件将开放开发，并将授权给其他公司。

IBM表示，任何希望参与这个平台和进行创新的公司都可以加入该联盟。

IBM的竞争者包括英特尔(Intel)(INTC.O)和ARM HoldingsARM.L的芯片，后者在市场占主导地位。(完)

(编译 朱晓军；审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。