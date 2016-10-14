IBM及谷歌等科技企业联手推出新开放平台 挑战英特尔

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透10月14日 - 科技巨擘IBM(IBM.N)、谷歌及另外七家企业已联手合作，将推出一开放式规格(open specification)，可使数据中心服务器效能提高至10倍，直接挑战英特尔(INTC.O)。
这个新标准名为开放式协同加速处理器介面(OpenCAPI)，属于开放式平台，提供一个高宽频、低延迟的开放介面设计规格。
此一开放式介面将协助企业及云数据中心加速大数据、机器学习、分析及其他新兴工作内容。
合作团队声明稿表示，计划年底之前向大众开放OpenCAPI，并预期2017年下半年时，将出现根据新规格而设计的服务器及相关产品。
英特尔为全球最大芯片制造商，对自家服务器技术的保护程度众所皆知，此次它也选择不参与这个新联盟。过去英特尔也在CCIX及Gen-Z一些重要开放性标准的科技联盟中缺席。
OpenCAPI联盟的其他成员包括超微半导体(AMD)(AMD.O)、 Dell EMC、惠普企业(HPE.N)、Mellanox Technologies(MLNX.O)、美光(MU.O)、英伟达(NVDA.O)及赛灵思(Xilinx)(XLNX.O)。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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