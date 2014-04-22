IBM和惠普等考虑收购汉莎航空IT基础设施业务--报载

路透法兰克福4月22日 - 德国法兰克福汇报报导称，汉莎航空(Lufthansa AG)(LHAG.DE)试图出售的IT基础设施业务吸引了多家企业兴趣，包括IBM(IBM.N)、惠普(Hewlett-Packard Co.)(HPQ.N)和法国的Atos(ATOS.PA)。该报并未引述任何消息来源。

汉莎航空本月稍早表示，正为该业务寻求买家，并已经和有兴趣者进行了一些初步谈判。该业务属于汉莎航空IT子公司LufthansaSystems的一部分。

IBM拒绝对该报导置评。

未能立即联系到Atos和惠普予以评论。

“我们正在与若干行业大公司磋商IT基础设施业务的出售，而且我们希望在出售后保留大多就业岗位，”汉莎航空的首席财务官Simone Menne在周二发表的一篇专访中对法兰克福汇报表示。

按计划，Lufthansa Systems将分拆为三个部分--基础设施、航空解决方案和行业解决方案。雇佣1,400人的基础设施部门将被出售，而另两个部门仍将留在汉莎航空。

尽管基础设施业务占Lufthansa Systems总营收6.4亿欧元(约8.83亿美元)中的40%，但其获利仅占25%。(完)

(编译 朱晓军；审校 杜明霞)

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