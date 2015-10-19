焦点：IBM第三季营收连续第五个季度降幅超预期 并调降获利预估

分析：新年减产新举措 中国重工业化解过剩产能任重而道远
路透北京/上海1月19日 - 随着中国努力化解钢铁和煤炭行业产能过剩，新的一年料迎来新一轮削减措施。但鉴于提高重工业效率之路任重而道远，这些新措施就好比沧海一粟。
路透10月19日 - 全球最大的科技服务企业IBM(IBM.N)周一公布的季度营收连续第五个季度降幅大于预期，因受到美元走强的冲击；该公司还调降了全年的获利预估，推动股价下跌。
IBM已连续14个季度营收下滑，此时该公司正试图剥离利润率较低的业务，并想办法扩大利润更高的云计算业务，即帮助企业远程管理数据。
IBM股价在盘后交易中下跌4.8%报141.95美元。
“这是大型传统科技巨头在不断变化的环境中，面临巨大增长阻力的又一个缩影，越来越多的客户转而使用云服务，”FBR资本市场的分析师Daniel Ives表示。
IBM财务长在电话会议中对分析师表示，中国业务受创尤重，规模较大的交易数量减少，导致该市场营收下滑17%。
IBM将2015年全年营业利润预测从每股15.75-16.50美元调降至14.75-15.75美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为15.68美元。
该公司正从硬件转向云技术，一如甲骨文(ORCL.N)和微软(MSFT.O)等对手的作法。每家公司都在努力提振网路软件和服务销售，以期与Salesforce.com Inc (CRM.N)及亚马逊(AMZN.O)的网站软件部部相抗衡。
IBM在8月时表示，其将以10亿美元买下医疗影像公司Merge Healthcare Inc MRGE.O，并将其与新成立的健康分析部门合并。该部门是采用著名的超级电脑Watson来运行分析工作。
该公司来自其称之为“策略重点”业务的营收在截至9月30日的第三季增长了约17%，这些业务包括云和行动计算、数据分析、社交和安全软件。
然迄今该新业务未能弥补因分拆而失去的营收。被称为“蓝色巨人”的IBM，一直在出售收银机、低阶伺服器和半导体等低利润业务，转而专攻安全软件和数据分析、云服务等高成长领域。
这些业务的出售及美元升值侵蚀了IBM的营收。该公司在第三季总营收减少了13.9%至192.8亿美元；分析师平均预估为196.2亿美元。
IBM逾半营收来自海外。第三季美元兑一篮子主要货币均值.DXY同比大涨约17%。
即便在经过汇率和剥离业务因素调整后，该公司营收仍跌了1%。
期内，IBM来自持续经营业务的净利降至29.6亿美元，或每股盈利3.02美元，上年同期分别为34.6亿美元或3.46美元。
合并净利增至29.5亿美元，或每股盈利3.01美元，上年同期分别为1,800万美元或0.02美元。
去年盈利受到一次性税前支出33亿美元以及中断业务的除税净额拖累。
不计入特殊项目，IBM第三季持续经营业务盈利为每股3.34美元，超过分析师预估的3.30美元。
截至周一收盘，IBM股价今年以来累积下跌约7%。(完)
(编译 徐文焰/戴素萍/郑茵 审校 王丽鑫/杜明霞)
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