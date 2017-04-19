美国股市：IBM拖累标普500指数和道指收低，但纳斯达克指数上扬

* IBM下跌，因营收跌幅大于预期

* 油价下跌，拉低能源股

* 美联储褐皮书称美国经济以温和至适度的步伐扩张，但通胀压力仍受控

* 道指收跌0.58%，标普500指数跌0.17%，纳斯达克指数收高0.23%

路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。

国际商业机器(IBM)大跌4.9%，至161.69美元，因公司营收降幅大于预期，为五个季度来首次。IBM对标普500指数和道指带来最大的拖累。

“通常大公司业绩是反映经济状况的晴雨表，人们根据它们的业绩来寻找整体经济体质的线索，”OakBrook Investments LLC联席投资长Peter Jankovskis说。

能源股下跌1.4%，在六个交易日内第五日下跌，因油价大幅收低近4%.

美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周汽油库存反季节增加，上周美国原油库存减幅小于预期，导致美国原油跌穿52美元关口，为两周来首次。

“油价跌了几日，肯定带来一些压力。”Jankovskis说。

摩根士丹利上涨2%，此前公布季度获利跳增，缓解部份周二高盛令人失望的业绩带来的担忧。

根据汤森路透数据，截至周三上午，标普500指数成份股中已有57家公司发布业绩，其中75.4%的企业盈利超过预期，高于71%的过去四季均值。

总的来说，预计标普500指数成份股企业盈利上升10.8%，为2011年来最佳。

道琼工业指数收跌118.79点，或0.58%，至20,404.49点；标准普尔500指数收降4.02点，或0.17%，至2,338.17点；纳斯达克指数收高13.56点，或0.23%，至5,863.03点。

标普500指数未能升穿50日移动均线，该水准上周跌穿后被视作为阻力位。

在美股处于纪录高位附近，以及投资者担忧美国总统特朗普是否能够兑现其刺激经济政策的承诺之际，他们指望美国企业首季业绩将足够强劲，为高市场估值提供理据。

朝鲜和美国关系日趋紧张，加上欧洲政治在法国总统选举前存在不确定性，都令投资者保持谨慎。

Intuitive Surgical急升6.4%，报807.94美元，扶助提振纳斯达克指数，此前公司公布的第一季营收和盈利均高于预期。该股可望录得近两年来表现最好的一天。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书称，2月中到3月底，美国经济以温和至适度的步伐扩张，但通胀压力仍受控。企业吸引和留住人才的难度加大。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.12:1；纳斯达克市场涨跌股家数比例为1.52:1。

标普500指数成份股有21只触及52周新高，三只成份股触及新低；有80只纳斯达克指数成份股触及52周新高，39只触及新低。