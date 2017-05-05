美国热股：巴菲特今年前两季卖出约三分之一IBM持股，后者盘初跌逾3%

台湾汇市：台币早盘走贬因A股将纳入MSCI新兴市场指数，外资反手汇出
路透台北6月21日 - 台币兑美元周三早盘出量走贬。交易员表示，受到中国A股将纳入MSCI新兴市场指数消息冲击，早盘外资反手大举汇出，带动台币明显走弱；惟随即吸引出口商进场抛售美金，使台币获适度支撑。
路透5月5日 - 美国财经频道CNBC报道称，美国投资大亨巴菲特表示今年前两季已卖出大约三分之一的IBM持股。
IBM股价周五盘初急跌3.1%，触及近六个月低位153.00美元，市值可能蒸发约50亿美元，给道指构成最大拖累。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透台北6月21日 - 台币兑美元周三早盘出量走贬。交易员表示，受到中国A股将纳入MSCI新兴市场指数消息冲击，早盘外资反手大举汇出，带动台币明显走弱；惟随即吸引出口商进场抛售美金，使台币获适度支撑。
路透新加坡6月21日 - 现货金勉强在1,243美元的支撑位附近企稳后，可能突破1,248美元的阻力位，并升向下一道阻力位1,251美元。
路透台北6月21日 - 星展银行周三表示，台湾今年第一季成长幅度符合预期，但第二季则比预期稍缓。虽然近期部分经济数据表现较差，不过下半年必须展现反弹趋势，才能确保全年GDP维持在2%以上，至于央行料今年将维持利率不变。