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货币新闻 | 2017年 5月 5日 星期五 21:36 BJT

美国热股：巴菲特今年前两季卖出约三分之一IBM持股，后者盘初跌逾3%

路透5月5日 - 美国财经频道CNBC报道称，美国投资大亨巴菲特表示今年前两季已卖出大约三分之一的IBM持股。

IBM股价周五盘初急跌3.1%，触及近六个月低位153.00美元，市值可能蒸发约50亿美元，给道指构成最大拖累。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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