美国个股：IBM设定宏大目标，到2018年使高利润率业务营收增至400亿美元

路透2月26日 - 曾经在大型机时代主导计算市场的国际商业机器(IBM)公司 设定宏大目标，到2018年使云服务、大数据和安全等成长型业务营达到400亿美元。

IBM高管在周四举行的投资者年度大会上公布了上述目标，这是该公司从硬件和服务器核心业务向新兴的、高利润率业务转型迈出的最新一步。

“400亿美元的营收将来自IBM称作‘战略要务’的业务领域，即云服务、分析、移动、社交和安全软件等。”

这相当于分析师预期的IBM 2018年总营收900亿美元的约44%。

去年，上述业务的累计营收为250亿美元，相当于930亿美元总营收的27%。

该公司表示，今年将把40亿美元的支出转至“战略要务”业务。

IBM股价在周四上午的交易中上扬0.6%，报163.80美元。(完)