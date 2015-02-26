美国个股：IBM设定宏大目标，到2018年使高利润率业务营收增至400亿美元

澳股业绩：西太平洋银行上半年现金获利创新高，预警贷款成长放缓
路透悉尼5月8日 - 澳洲第二大银行--西太平洋银行周一公布上半年现金获利创下纪录高位，得益于坏账减少。不过该行预期家庭放贷增长料将放缓，因为监管机构采取措施抑制过热的房地产市场。
路透2月26日 - 曾经在大型机时代主导计算市场的国际商业机器(IBM)公司 设定宏大目标，到2018年使云服务、大数据和安全等成长型业务营达到400亿美元。
IBM高管在周四举行的投资者年度大会上公布了上述目标，这是该公司从硬件和服务器核心业务向新兴的、高利润率业务转型迈出的最新一步。
“400亿美元的营收将来自IBM称作‘战略要务’的业务领域，即云服务、分析、移动、社交和安全软件等。”
这相当于分析师预期的IBM 2018年总营收900亿美元的约44%。
去年，上述业务的累计营收为250亿美元，相当于930亿美元总营收的27%。
该公司表示，今年将把40亿美元的支出转至“战略要务”业务。
IBM股价在周四上午的交易中上扬0.6%，报163.80美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透悉尼5月8日 - 澳洲第二大银行--西太平洋银行周一公布上半年现金获利创下纪录高位，得益于坏账减少。不过该行预期家庭放贷增长料将放缓，因为监管机构采取措施抑制过热的房地产市场。
路透香港5月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，液晶显示器(LCD)制造商友达光电启动一笔200亿台币(6.63亿美元)的五年期贷款。
* 日股日经指数上扬2.42%，沪综指下滑1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.62%，美国原油期货涨1.25%，10年期美债收益率报2.3650%