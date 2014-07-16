IBM将向企业客户销售搭载其应用程序的iPhone及iPad

路透华盛顿7月15日 - 国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)周二宣布，将与苹果(AAPL.O)进行独家合作，在今年秋天开始贩售iPhone及iPad，当中将预载该公司供企业客户使用的各种应用程序。

IBM发布此声明之际，正是公司试图将重心转向软件及服务的时刻，因该公司硬件事业不断萎靡，且此前进行了许多行动软件收购。IBM期望软件销售将能在2015年贡献半数获利。该公司将在两天后公布财报。

IBM周二表示，将会推出超过100个供各个特定行业使用的应用程序，横跨零售、医疗、金融、旅游、运输以及电信等领域。

这项谈了六个月的合作关系，将会提供安全、移动设备管理、大数据(big data)及分析等等服务。该公司同时计画研发专属苹果移动操作系统iOS的云端服务。IBM全球商业服务高级副总裁Bridget van Kralingen表示，这些设备将通过客户所选择的移动通讯服务商来操作。

在上述消息出炉后，黑莓(BB.TO)股价重挫3%。这家加拿大智能手机制造商愈发将重心放在企业安全软件，以做为屈居苹果及三星电子(005930.KS)下风的翻身计画的一部分。

在上述消息公布后，IBM盘后股价上涨1.9%，苹果涨1.3%。

苹果的硬件保固及客户服务部门AppleCare将提供相关应用程序的支援。(完)

(编译 张明钧; 审校 杜明霞)

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