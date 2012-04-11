IBM推出IT维护产品 剑指惠普甲骨文

路透4月11日电---IBM(IBM.N)推出PureSystems产品,剑指惠普(Hewlett-Packard Co.)(HPQ.N)和甲骨文(Oracle)ORCL.O等竞争对手.信息技术维护工作日益复杂,PureSystems可帮助企业在这上面节省时间与金钱.

IBM和研究公司国际数据公司(IDC)的数据均显示,各企业在简单操作和维护方面的开支占到信息技术(IT)预算的70%以上,令可用於创新的资金所剩无几.恐怕更令人担忧的是,企业IT项目中有三分之二超出规定的预算,而且不能按时完成.

"PureSystems将帮助客户腾出时间和金钱,专注于创新和迫切任务.因为传统数据中心的成本和人力需求不断上升,许多企业顾不上创新和其它紧急计划,"IBM在声明稿中表示.

例如,该公司表示,构建、获取和部署一个典型的Web应用所需的基础措施,目前需要六个月或更长时间.而PureSystems能将这个时间缩短三分之一.PureSystems包含很多不同的产品,将於本季上市.

IBM系统和技术部主管Ron Adkins称,"根据系统和应用的大小,可能需要数日和数周来设定.使用PureSystems,则在一些情况下不到一天就能解决."

PureSystems是通过收购开发出来的,四年来在研发上面投入了20亿美元.

研究公司Forrester的分析师Jon Rymer称,推出PureSystems对IBM而言"极其重要",因为该公司所在的很多竞争领域已变得商品化.

Rymer表示,"他们的附加值在於创造性能更高的产品."其指IBM在顺应基础设施整合趋势上比竞争对手更进一步.(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

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