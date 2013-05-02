IBM和联想取消服务器交易谈判--报导

路透旧金山5月1日 - 美国《财富 》杂志周三援引消息人士谈话称，联想集团(0992.HK)以数十亿美元收购IBM (IBM.N)低端服务器业务的谈判已经取消。报导并未说明消息人士的身分。

《财富》杂志援引一名知情该谈判的消息人士话称，两家公司对于该低端服务器业务的估值存在分歧，谈判已中断。报导称仍有可能恢复谈判。

关于谈判的消息是在上个月浮出水面，当时科技新闻通讯CRN报导称，IBM欲最高以60亿美元出售x86服务器硬件业务。《财富》杂志报导称，联想集团对这一价格犹豫不决。目前联想集团是全球三大个人电脑(PC)生产企业之一。

路透尚未独自证实两家公司磋商进展的状态，IBM周三拒绝置评。

联想集团曾表示，正在就一潜在收购进行初步磋商，但没有透露收购目标。由于周三香港为假期，无法联系到联想集团代表对此置评。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

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