IBM向联想集团出售低端服务器业务因安全顾虑悬而未决--WSJ

路透6月25日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情人士的话称，IBM (IBM.N)以23亿美元将旗下低端服务器业务出售给中国联想集团(0992.HK)的计划，目前处于悬而未决状态，因美国政府还要调查与国家安全有关的事宜。

该报纸报导称，美国安全官员及美国外资审议委员会(CFIUS)成员担心，IBM x86服务器可能被中国间谍远程侵入或被盗用。该服务器用于通讯网络及支持美国国防部网络的数据中心。

报导称，美国政府官员还担心售出后的服务器可能被组合在一起，成为一台功能强大的电脑。

消息人士告诉华尔街日报，IBM和联想集团将努力说服CFIUS打消对服务器维护的担忧，并表示在售后“很长一段时间内”，IBM将代联想集团提供维护服务。

彭博本月稍早报导，IBM和联想集团均重新提出了批准该交易的申请，以赢得更多时间。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

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