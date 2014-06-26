IBM向联想集团出售低端服务器业务因安全顾虑悬而未决--WSJ

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透6月25日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情人士的话称，IBM (IBM.N)以23亿美元将旗下低端服务器业务出售给中国联想集团(0992.HK)的计划，目前处于悬而未决状态，因美国政府还要调查与国家安全有关的事宜。
该报纸报导称，美国安全官员及美国外资审议委员会(CFIUS)成员担心，IBM x86服务器可能被中国间谍远程侵入或被盗用。该服务器用于通讯网络及支持美国国防部网络的数据中心。
报导称，美国政府官员还担心售出后的服务器可能被组合在一起，成为一台功能强大的电脑。
消息人士告诉华尔街日报，IBM和联想集团将努力说服CFIUS打消对服务器维护的担忧，并表示在售后“很长一段时间内”，IBM将代联想集团提供维护服务。
彭博本月稍早报导，IBM和联想集团均重新提出了批准该交易的申请，以赢得更多时间。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。