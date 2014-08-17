IBM称美监管机构已批准其将服务器业务出售给联想集团

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透8月15日 - IBM(IBM.N)周五表示，美国监管机构已批准其将低端服务器(伺服器)业务以23亿美元出售给联想集团(0992.HK)，IBM将继续转向利润更高的软件及云计算和数据分析等服务。
IBM在过去十年间已剥离了年营收可达160亿美元的个人电脑(PC)和打印机等低利润业务。
美国外资审议委员会(CFIUS)批准了这一交易；尽管今年稍早华尔街日报率先报导称，CIFUS委员担心美国国防部网络使用的IBM服务器可能被中国间谍远程访问和侵入。
据一位知情消息人士称，此前联想集团已三次通过CFIUS的秘密程序，且每次都获得批准。
联想集团在声明中称，有望在今年底前完成对IBM服务器业务的收购。
分析师称，在披露关于美国监控的消息后，中国政府希望将IT产品采购本土化，因此相比IBM，联想集团能更加容易地将x86服务器卖给中国企业。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
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