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中国财经 | 2016年 3月 2日 星期三 17:38 BJT

IBM计划出售价值高至1.5亿美元联想集团股份--IFR

路透香港3月2日 - 据汤森路透旗下IFR周三报导，国际商业机器（IBM）(IBM.N)计划出售价值高至1.5亿美元的中国联想集团(0992.HK)股份。

报导称，IBM按每股6.26-6.42港元出售1.82亿股联想集团股份，售价较联想集团周三收市价折让4-6.4%。

就上述消息，IBM与联想集团未有即时回覆路透的查询。

销售文件显示，高盛负责是次配售安排。（完）

(编译 雷美珍；审校 张喜良)

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