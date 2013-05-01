企业并购：IBM和联想集团取消伺服器交易的谈判--报导

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透旧金山5月1日 - 美国《财星(财富) 》杂志周三援引消息人士谈话称，联想集团 以数十亿美元收购IBM 低端伺服器业务的谈判已经取消。报导并未说明消息人士的身分。
《财富》杂志援引一名知情该谈判的消息人士话称，两家公司对于该低端伺服器业务的估值存在分歧，谈判已中断。报导称仍有可能恢复谈判。
关于谈判的消息是在上个月浮出水面，当时科技新闻通讯CRN报导称，IBM欲最高以60亿美元出售x86服务器硬件业务。《财富》杂志报导称，联想集团对这一价格犹豫不决。目前联想集团是全球三大个人电脑(PC)生产企业之一。
路透尚未独自证实两家公司磋商进展的状态，IBM周三拒绝置评。
联想集团曾表示，正在就一潜在收购进行初步磋商，但没有透露收购目标。由于周三香港为假期，无法联系到联想集团代表对此置评。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。