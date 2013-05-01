企业并购：IBM和联想集团取消伺服器交易的谈判--报导

路透旧金山5月1日 - 美国《财星(财富) 》杂志周三援引消息人士谈话称，联想集团 以数十亿美元收购IBM 低端伺服器业务的谈判已经取消。报导并未说明消息人士的身分。

《财富》杂志援引一名知情该谈判的消息人士话称，两家公司对于该低端伺服器业务的估值存在分歧，谈判已中断。报导称仍有可能恢复谈判。

关于谈判的消息是在上个月浮出水面，当时科技新闻通讯CRN报导称，IBM欲最高以60亿美元出售x86服务器硬件业务。《财富》杂志报导称，联想集团对这一价格犹豫不决。目前联想集团是全球三大个人电脑(PC)生产企业之一。

路透尚未独自证实两家公司磋商进展的状态，IBM周三拒绝置评。