IBM推出多样移动服务产品

2011年10月14日在以色列拍到的IBM驻特拉维夫办公室的该公司标志。 REUTERS/Nir Elias

路透2月21日 - IBM(IBM.N)周四宣布了扩展的移动战略，以便能在智能手机和平板电脑等设备日渐增多的情况能领先竞争对手。

IBM称，该公司将为客户提供的服务包括安全产品、设备管理和分析并开发应用。

该公司称，通过使用IBM称为“移动优先”（MobileFirst）的战略，“企业从管理员工移动设备到创建新的移动商业应用等，都可实现流水线作业”。

Lopez Research分析师洛佩斯（Maribel Lopez）称，任何想在未来获得成功的企业，都需要在移动互联方面有强劲表现。

“这对IBM至关重要，因为计算的未来将以两大技术为基础：云计算和大量的移动数据，”她说道。

IBM自2006年以来进行了10宗收购交易，以提高其推出移动产品的能力。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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