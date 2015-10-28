IBM接近敲定协议收购Weather Company旗下数位资产--消息

路透10月27日 - 熟知此事的消息人士表示，国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)正接近敲定协议，收购Weather Company旗下的数位资产。该协议可能最快将在本周公布。

华尔街日报周二稍早报导，该协议将不包括Weather Channel有线网路，交易价值将超过20亿美元。

Weather Company目前由私募股权投资公司黑石集团(BX.N)、贝恩资本(Bain Capital)，以及康卡斯特(Comcast) (CMCSA.O)旗下NBC Universal所持有。这三家公司在2008年时以约35亿美元买下Weather Company。

Weather Company和贝恩资本均不愿置评；目前尚未联系到IBM置评。(完)