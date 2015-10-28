IBM接近敲定协议收购Weather Company旗下数位资产--消息

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透10月27日 - 熟知此事的消息人士表示，国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)正接近敲定协议，收购Weather Company旗下的数位资产。该协议可能最快将在本周公布。
华尔街日报周二稍早报导，该协议将不包括Weather Channel有线网路，交易价值将超过20亿美元。
Weather Company目前由私募股权投资公司黑石集团(BX.N)、贝恩资本(Bain Capital)，以及康卡斯特(Comcast) (CMCSA.O)旗下NBC Universal所持有。这三家公司在2008年时以约35亿美元买下Weather Company。
Weather Company和贝恩资本均不愿置评；目前尚未联系到IBM置评。(完)
(编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。