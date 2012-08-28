IBM借力Kenexa进军人力资源软件市场

路透8月27日电---IBM(IBM.N)将以约13亿美元收购KenexaKNXA.N,进入人力资源软件市场,这将很可能加剧与最近亦在该市场展开收购的甲骨文ORCL.O和思爱普(SAP)(SAPG.DE)的竞争.

这项交易体现IBM重视增长更快、基於网络的软件生产商,他们的产品相对不易受经济下行的冲击,因为没有与软件授权、专用硬件或安装相关的先期成本.

去年12月,德国思爱普以34亿美元收购Kenexa的竞争对手SuccessFactors,而甲骨文在今年2月以约19亿美元买下Taleo.

"业界普遍认为IBM是社会企业思想领袖,尽管利润的实现主要集中在服务方面,"法国农业信贷证券的分析师Ed Maguire在报告中称.

"有80%的营收来自订阅服务,并有相当可观的咨询业务,Kenexa推动了IBM进军高价值软件的战略."

Kenexa股价周一在纽约证交所跳涨近42%,相当於收购溢价,创下纪录高位45.92美元.同业Cornerstone OnDemand Inc (CSOD.O)午盘上扬7%,报26.82美元.

这宗收购表明,IBM准备在基於网络的企业应用这个竞争激烈的市场建立据点.

IBM因此要直面来自合作夥伴思爱普,以及竞争对手甲骨文和Salesforce.com(CRM.N)的竞争.Salesforce.com是目前基於网络软件的最大开发商.

"这一步迈得很大,"Nucleus Research的分析师Rebecca Wettemann表示.此举表明IBM真的要在企业应用市场挑战甲骨文、思爱普和Salesforce.com.

"收购Kenexa对IBM在社会企业和人力资源企业服务领域的领导地位是个补充,"IBM表示.交易预计将在第四季完成.

Kenexa在金融服务、医药、零售和消费行业拥有逾8,900个客户.(完)

--编译 白云;审校 张涛

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