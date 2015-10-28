IBM称美证交会在调查公司账目 盘中股价触及五年低点

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透旧金山10月27日 - IBM(国际商业机器公司)(IBM.N)周二表示，美国证券交易委员会(SEC)正在调查该公司如何确认该公司在美国、英国和爱尔兰几笔交易的营收。这一消息推动其股价跌4%。
IBM称，公司在8月获悉调查消息，正在配合证交会的调查，但未公布调查涉及哪些交易。
IBM发言人对路透表示，该公司确认营收有“严格规范的程序”。
IBM股价一度跌4.4%至五年低点137.33美元，终场收低4%。
一周前该公司公布低迷的财报，并调降对2015年的获利预估。
“调查的时机太不是时候了，因为受此消息影响，该股刷新52周低点，”Belpointe分析师David Nelson称。
但他说，这项调查“看起来不像是证据确凿。”
“他们可能是在错误的时间误认某个项目，”Nelson说。
IBM过去曾有几次成为SEC调查对象。包括2013年时，SEC调查其云计算业务营收的公布方式。后来监管当局没有做出任何建议行动结束了调查。
本月稍早，SEC宣布一系列违反联邦证券法的执法行动时，称财务公布是“重大执法优先事项”。
另外，IBM周二也授权一项40亿美元股票回购计划，为去年10月宣布的上一次股票回购计划剩余资金添筹码。
IBM股价最近几个月走低，距离4月创下的一年高点173.97已下跌21%。(完)
(编译 李爽/李婷仪 审校 王丽鑫/孙茉莉)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。