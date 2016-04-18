IBM季度营收好于预期 因向云服务等业务转型开始现成效

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透4月18日 - 全球最大科技服务公司IBM(IBM.N)季度营收好于分析师预期，因公司转向诸如云服务等高增长领域开始取得成果。
在IBM执行长罗睿兰领导下，IBM将业务重心转向诸如云服务、安全软件和数据分析等领域，同时减少其传统的硬件业务，以撤出低收益的业务。
IBM公布会计年度截至3月31日的第一季营收下降4.6%，至186.8亿美元，但好于分析师平均预期的182.9亿美元。
这是IBM连续第16个季度营收下跌。
包括云和移动计算、数据分析、社交和安全软件在内的“战略要素”(strategic imperatives)第一季营收增长约14%。
云业务营收增长34%。
扣除特殊项目，IBM第一季每股收益2.35美元，好于分析师预期的2.09美元。
IBM维持其2016会计年度经调整后每股收益至少13.50美元的指引不变。
但IBM公布业绩后，股价盘后先升后回，一度上涨2%后由升转跌，下挫2.3%。
截至周一收市，IBM股价今年上涨10.83%，标普500指数同期上升2.46%。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
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