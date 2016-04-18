IBM季度营收好于预期 因向云服务等业务转型开始现成效

路透4月18日 - 全球最大科技服务公司IBM(IBM.N)季度营收好于分析师预期，因公司转向诸如云服务等高增长领域开始取得成果。

在IBM执行长罗睿兰领导下，IBM将业务重心转向诸如云服务、安全软件和数据分析等领域，同时减少其传统的硬件业务，以撤出低收益的业务。

IBM公布会计年度截至3月31日的第一季营收下降4.6%，至186.8亿美元，但好于分析师平均预期的182.9亿美元。

这是IBM连续第16个季度营收下跌。

包括云和移动计算、数据分析、社交和安全软件在内的“战略要素”(strategic imperatives)第一季营收增长约14%。

云业务营收增长34%。

扣除特殊项目，IBM第一季每股收益2.35美元，好于分析师预期的2.09美元。

IBM维持其2016会计年度经调整后每股收益至少13.50美元的指引不变。

但IBM公布业绩后，股价盘后先升后回，一度上涨2%后由升转跌，下挫2.3%。

截至周一收市，IBM股价今年上涨10.83%，标普500指数同期上升2.46%。(完)