IBM第一季营收为五年来最低 受累于硬件销售下滑

* 第一季营收下降4%至225亿美元

* 股价盘后跌4%

路透4月16日 -全球最大的科技服务公司IBM(IBM.N)公布，第一季营收创五年来最低，公司正在竭力应对存储器和服务器(伺服器)产品需求下滑的局面。

IBM股价在周三盘后交易中挫跌约4%至188.20美元。

IBM第一季营收下降4%至225亿美元，低于分析师平均预期的229.1亿美元。

“(IBM)营收已连续第八季下降，有很多次逊于预期，很难继续把该股放在追踪名单内，”时事通讯High-TechStrategist编辑Fred Hickey称。该刊物广受投资者欢迎。

包括服务器和系统存储器在内的硬件业务营收大跌23%，至24亿美元。

该公司一直在裁员，并于1月以23亿美元向中国个人电脑制造商联想集团(0992.HK)出售低端服务器业务，以实现业务重组。

“IBM曾是行业的领军者。而如今他们接连把业务卖了出去。这不是成长之道，”追踪IBM长达30年的Hickey说。

该公司警告称，硬件业务可能继续面临挑战。

“就2014年的公司情况而言，我们继续预期关键成长领域会有出色表现，不过硬件业务面临的挑战将影响整体营收成长，”首席财务官Martin Schroeter在电话会议中称。

美洲业务营收下滑4%，亚太区业务下降12%，巴西、俄罗斯、印度和中国等新兴市场业务降11%。

软件是唯一一个有所增长的主要业务，该业务营收上升1.6%至56.6亿美元，但增速低于第四季的2.8%。

**押注云服务**

IBM计划支出逾12亿美元扩展云计算业务。

该公司指出，第一季云计算营收增长逾50%。云计算服务运转年率较上年同期增长一倍，至23亿美元。

根据研究公司Gartner，全球云服务市场去年增长近20%，约为1,310亿美元。IBM MarketsIntelligence估计到2020年，该市场可能高达2,000亿美元。

IBM第一季净利降至23.8亿美元，或每股2.29美元，上年同期分别为30.3亿美元和2.70美元。

该公司说，这份业绩包括8.7亿美元与裁员相关的费用。

经调整后，该公司每股盈余(EPS)为2.54美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本平均预计EPS为2.54美元。

IBM股价在过去三个月累计上涨4.6%，周三在Nasdaq收报196.40美元。(完)

(编译 王翔琼；审校 郑茵/龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。