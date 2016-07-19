IBM第二季营收优于预期 因向云服务转型初见成效

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透7月18日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)季度营收好于分析师预期，因公司转向诸如云服务等高增长领域开始取得成果。
IBM并维持全年经调整后每股至少获利13.50美元的预估不变，英国公投退欧冲击的疑虑湮消云散。
“投资者对该财测有些不安，对于公司维持财测不变略感宽慰，虽然该公司对欧洲的销售曝险偏高，从而有一些相关的不利风险，”Edward Jones分析师Bill Kreher表示。
IBM执行长Ginni Rometty推动转向云服务、安全软件及数据分析的努力，似乎得到回报，第二季这些“战略要务”的营收增长了12%。
云服务营收跳升30%，之前一季增幅为34%。
“对我们来说，不是要成为最大的云业务，这不是我们的目标，我们的目标是拥有最好的混合云服务，”财务长Martin Schroeter在接受专访时表示。
IBM截至6月30日的第二季总营收较上年同期下滑2.8%，至202.4亿美元，主要受累于传统硬件业务下滑。
该公司包括顾问在内的全球商业服务营收减少2%；其包括系统硬件在内的系统部门营收则下滑23.2%。
这是IBM连续第17个季度出现营收同比下滑，但降幅没有预期的严重。根据汤森路透I/B/E/S，分析师对IBM第二季营收的预估均值为200.2亿美元。
净利降至25亿美元或每股盈利2.61美元，上年同期分别为34.5亿美元或3.50美元。
不计入特殊项目，IBM每股盈利为2.95美元，超过分析师预估的2.89美元。
在周一盘后交易，IBM股价上涨0.7%。(完)
(编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
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