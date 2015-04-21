IBM首季营收连续12个季度下滑 盘后股价几近持平

路透4月20日 - 全球最大的科技服务企业--国际商业机器(IBM)公司公布第一季营收下滑12%，这家科技企业正继续削减不盈利业务，以把精力放在云服务业务上。

盘后时段，IBM股价徘徊在平盘水平附近。

这是该公司包含汇率影响的季度营收连续第12次下滑。

三年来IBM营收不断萎缩，因该公司剥离收银机、低端服务器和半导体等利润不高的业务，转而侧重安全软件和云服务等新兴领域，而这些新业务目前为止还无法填补以上业务剥离所造成的营收损失。

大多数投资者对IBM缓慢转型表现出耐心，但有迹象显示，IBM股价过去12个月累计下挫13%让部分投资者感到不安。据知情人士透露，一些大股东正寻求维权股东的帮助，以便对公司进行改组。

IBM的确表示，过去12个月云业务共录得77亿美元营收，较上年同期大幅增长。科技行业投资者全力关注基于互联网的新型“云”技术模型，想知道哪些企业正从中获利。这一领域的领头羊之一亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)将在本周稍后首次公布旗下云服务部门Amazon Web Services(AWS)的财务情况。

IBM有半数以上营收来自海外，该公司表示，目前预计汇率波动对全年营收料产生7%的不利影响。2月时该公司预测的影响高于6%。

3月31日止当季净利略降至23.3亿美元，低于上年同期的23.8亿，但每股盈余从2.29提高至2.35美元，因首季在外流通股减少。

扣除特殊项目后的每股盈余为2.91美元，远高于汤森路透I/B/E/S统计中分析师平均预测的2.80美元。

总体营收从上年同期的222亿美元降至196亿美元，大致符合分析师平均预估的196.4亿。

IBM股价周一在纽约证交所常规交易时段收高3.4%报166.16美元。(完)

(编译 许娜/郑茵 审校 王丽鑫/徐文焰)

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