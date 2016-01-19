IBM季度营收下滑8.5% 受美元走强打压

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透1月19日 - 全球最大科技服务公司IBM(IBM.N)公布第四季营收下滑8.5%，因美元强劲，且资讯科技(IT)支出低迷，打压了公司业绩。
公布季报后，IBM股价盘后下挫2%。
IBM季度营收降至220.6亿美元，高于分析师预估的220.2亿美元。
IBM逾半数营收来自海外。去年美元指数.DXY大涨逾9%，预计今年还将进一步上涨3.4%。
经汇率调整后的季度营收下滑了2%。
期内净利降至44.6亿美元，或每股收益4.59美元，上年同期分别为54.8亿美元或5.51美元。
不计入特殊项目，IBM每股盈利为4.84美元，高于分析师预估均值4.81美元。
截至周二收盘，IBM股价在过去12个月下挫了18.5%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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