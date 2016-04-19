IBM季度营收创14年来最差 盘后股价跌近5%（更新版）

(新增季报细节和背景)

路透4月18日 - 全球最大科技服务公司IBM(IBM.N)周一公布，第一季营收超过分析师预期，但却是14年来最差，推动该公司股价在盘后交易中跌近5%。

IBM公布截至3月31日的第一季营收下降4.6%，至186.8亿美元，但好于分析师平均预期的182.9亿美元。这是IBM连续第16个季度营收下跌。

在IBM执行长罗睿兰领导下，IBM将业务重心转向诸如云服务、安全软件和数据分析等领域，同时通过撤出低利润领域来减少其传统的硬件业务。

但该公司较新业务的营收还不能弥补传统业务的下降。

包括云和移动计算、数据分析、社交和安全软件在内的“战略要素”(strategic imperatives)第一季营收增长约14%。

但该公司服务与硬件部门营收分别下滑4.3%和21.8%。

扣除特殊项目，IBM第一季每股盈余(EPS)2.35美元，好于分析师预期的2.09美元。

IBM该季还收到10亿美元退税，实际税率降至负95.1%，去年为19.5%。

该公司还维持其2016会计年度经调整后EPS至少13.50美元的指引不变。

截至周一收市，IBM股价今年上涨10.83%，标普500指数.SPX同期上升2.46%。(完)