美股业绩：IBM第四季营收低于预期，股价盘后下滑

路透1月21日 - 全球最大的科技服务公司IBM 公布第四季营收连续第七个季度下降，且低于市场预期，因对该公司服务和硬件的需求下滑。

IBM股价在周二盘后交易中下挫2%，报184.39美元。

IBM第四季营收下降5%，至277亿美元，低于汤森路透I/B/E/S访问的分析师预期的282.5亿美元。

这是营收连续四个季度低于分析师预期。

“在公司整体全年业绩来看，我的高级管理队伍和我提议，我们放弃2013年度的个人花红，”IBM执行长Ginni Rometty在声明中表示。

包括伺服器和存储业务的IBM系统和科技分支营收下跌26.1%，至42.6亿美元。公司最大业务部门--全球科技服务的营收下降3.6%，至99.2亿美元。

软件营收是唯一的亮点，增长2.8%，至81.4亿美元。

IBM稳步转向诸如软件和云计算等利润率较高的业务，其正透过新兴市场业务积极争取公司持续增长。

IBM预计，2014会计年度经调整的每股盈余(EPS)至少为18美元，高于分析师预期的17.97美元。

第四季净利上升至62亿美元，EPS为5.73美元，上年同期分别为58亿美元和5.13美元。

第四季经调整的EPS为6.13美元，高于分析师预期的5.99美元。

IBM周二在纽约证券交易所(NYSE)收报188.43美元。自10月公布第三季业绩迄今，IBM股价累计上涨大约2%。(完)