美股业绩：IBM第四季营收低于预期，股价盘后下滑

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透1月21日 - 全球最大的科技服务公司IBM 公布第四季营收连续第七个季度下降，且低于市场预期，因对该公司服务和硬件的需求下滑。
IBM股价在周二盘后交易中下挫2%，报184.39美元。
IBM第四季营收下降5%，至277亿美元，低于汤森路透I/B/E/S访问的分析师预期的282.5亿美元。
这是营收连续四个季度低于分析师预期。
“在公司整体全年业绩来看，我的高级管理队伍和我提议，我们放弃2013年度的个人花红，”IBM执行长Ginni Rometty在声明中表示。
包括伺服器和存储业务的IBM系统和科技分支营收下跌26.1%，至42.6亿美元。公司最大业务部门--全球科技服务的营收下降3.6%，至99.2亿美元。
软件营收是唯一的亮点，增长2.8%，至81.4亿美元。
IBM稳步转向诸如软件和云计算等利润率较高的业务，其正透过新兴市场业务积极争取公司持续增长。
IBM预计，2014会计年度经调整的每股盈余(EPS)至少为18美元，高于分析师预期的17.97美元。
第四季净利上升至62亿美元，EPS为5.73美元，上年同期分别为58亿美元和5.13美元。
第四季经调整的EPS为6.13美元，高于分析师预期的5.99美元。
IBM周二在纽约证券交易所(NYSE)收报188.43美元。自10月公布第三季业绩迄今，IBM股价累计上涨大约2%。(完)
(编译 利棣儿；审校 徐文焰)
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