美股业绩：IBM首季营收逊于市场预期，因硬件销售下滑

路透4月16日 - 全球最大的科技服务公司IBM 周三公布的第一季营收低于预期，因其存储和服务器业务疲弱，继续抵消软件服务增长的影响。

IBM公布业绩后，股价在周三盘后交易中下挫2.3%。

IBM第一季营收下降4%，至225亿美元，低于汤森路透I/B/E/S访问的分析师预期的229.1亿美元。

期内净利降至23.8亿美元，合每股盈利(EPS)为2.29美元，上年同期分别为30.3亿美元和2.70美元。

第一季经调整的EPS为2.54美元，和分析师预期的一致。(完)