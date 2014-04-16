美股业绩：IBM首季营收逊于市场预期，因硬件销售下滑

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透4月16日 - 全球最大的科技服务公司IBM 周三公布的第一季营收低于预期，因其存储和服务器业务疲弱，继续抵消软件服务增长的影响。
IBM公布业绩后，股价在周三盘后交易中下挫2.3%。
IBM第一季营收下降4%，至225亿美元，低于汤森路透I/B/E/S访问的分析师预期的229.1亿美元。
期内净利降至23.8亿美元，合每股盈利(EPS)为2.29美元，上年同期分别为30.3亿美元和2.70美元。
第一季经调整的EPS为2.54美元，和分析师预期的一致。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。