美股业绩：IBM营收降幅五个季度来首次超过预期

中信建投期货：沪锌保持短多长空思路
近期，沪锌主力合约1707持续反弹。但是后期随着锌精矿产量逐步回升，以及下游消费走弱，将对锌价形成拖累，预计锌价中期重心或下移。
路透4月18日 - 国际商业机器(IBM)公司周二公布第一季业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务的需求疲弱。
IBM营收已连续20个季度下滑。其股价周二盘后下跌3.7%，报163.71美元。
公司称，截至3月31日的第一季，营收下降2.8%，至181.6亿美元。上年同期为186.8亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计IBM第一季营收为183.9亿美元。
因对IBM传统的软、硬件业务的需求停滞不前，公司执行长Ginni Rometty将公司重心转向云服务、安全软件和数据分析等被公司称为“战略要务”的领域。
这些业务的首季营收增长12%，至78亿美元，占总营收的42%，去年占比为37%。
公司第一季净利降至17.5亿美元，合每股收益1.85美元。上年同期净利为20.1亿美元，合每股2.09美元。
扣除特殊项目，IBM每股盈利2.38美元，超过分析师预估的每股收益为2.35美元。
IBM还表示，预计经调整后2017会计年度每股收益至少为13.80美元，重申1月19日的预估。
自那以后，分析师对IBM 2017会计年度每股收益的平均预期从13.74美元提升至13.78美元。
截至周二收盘，IBM股价年内已累积上涨约2.5%，不及道指约4%的涨幅。(完) (编译 刘静；审校 母红)
近期，沪锌主力合约1707持续反弹。但是后期随着锌精矿产量逐步回升，以及下游消费走弱，将对锌价形成拖累，预计锌价中期重心或下移。
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路透伦敦5月23日 - 周二公布的数据显示，英国退欧使得消费者捂紧荷包，已对政府财政及零售商造成影响，显示更加广泛地感受到今年年初的经济放缓态势。