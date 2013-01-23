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市场报道 | 2013年 1月 23日 星期三 08:24 BJT

更新版-美股业绩:IBM今年全年财测高于市场预期,点燃企业科技支出增多的希望

一些分析师称,IBM的业绩是显示企业技术支出改善的一个迹象.

"业绩比大家预期的要好,"ISI Group的分析师Brian Marshall说.

"实际上每个部门的表现都比大家预期的要好一点.这支撑了至少从科技业角度看,情况在好转的事实."

研究机构Forrester Research的分析师Andrew Bartels称,"我们原本预期很多公司会控制支出,直到财政悬崖问题明朗后."

"鉴于第四季存在财政悬崖影响这一事实,这样的业绩是个正面讯号,暗示科技服务业未来几个月将有更好的表现."

但Sterne Agee的分析师Shaw Wu认为,成功似乎只属于IBM,而不是整个行业.

"财报显示,IBM的优势和商业模式--垂直整合硬件和软件--很难复制,"他说.

过去十年间,IBM已将业务重心从科技产品转至利润更高的软件和服务.

"IBM在这个领域的时间最长,客户已经非常习惯用他们的服务.他们的产品和品牌更响亮."

IBM股价周二在纽约证交所收报196.08美元,盘后交易中劲扬逾4%至204.36美元.(完)

(编译 梁睿雪/白云; 审校 程琳/张荻)

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